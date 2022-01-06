Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 18:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, Kazakistan’daki gelişmeler hakkında teşkilat üyesi ülkelerin liderleriyle telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüşmesinde, Kazakistan’da yaşananları yakından takip ettiklerini, Kazakistan’la dayanışma içinde olduklarını ifade etti.
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