Kazakistan Cumhurbaşkanlığı sitesi Akorda'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkentte olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesini onaylayan kararnameyi imzaladı.

Buna göre, 5 ve 19 Ocak tarihleri arasında başkent Nur Sultan'da OHAL ilan edildi.

Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla ilan edilen OHAL durumunda, şehirde saat 23.00'ten 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Başta toplum düzeni olmak üzere kamu ve stratejik binaları koruma önlemleri artırılacak. Şehre giriş ve çıkış kısıtlaması getirilecek.

Hükümet istifa etmişti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, sabah saatlerinde Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifasını kabul etmişti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Başbakan Vekili görevini daha önce Başbakan Yardımcısı olan Alihan Smailov yürütecek.

Ülkede, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına yapılan zamma karşı başlatılan protesto gösterileri nedeniyle daha önce Almatı şehri ile Mangistau eyaletinde OHAL ilan edilmişti.

Dışişleri'nden açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da bu sabah hükümetin istifasıyla sonuçlanan protesto eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dost Kazakistan’ın istikrarına önem atfediyoruz. Temennimiz, kardeş Kazak halkının barışı ve huzurudur." ifadeleri yer aldı.