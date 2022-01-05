Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 13:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanlığı: Kazakistan’ın istikrarına önem atfediyoruz
Dışişleri Bakanlığı'nın, Kazakistan'da düzenlenen protesto gösterileriyle ilgili açıklamasında, "Dost Kazakistan’ın istikrarına önem atfediyoruz. Temennimiz, kardeş Kazak halkının barışı ve huzurudur." ifadeleri yer aldı.
Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da bu sabah hükümetin istifasıyla sonuçlanan protesto eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kazakistan’da 2-3 Ocak 2022 tarihlerinde başlayan ve bu sabah Hükümetin istifasıyla sonuçlanan protesto eylemlerini yakından takip ediyoruz.
Dost Kazakistan’ın istikrarına önem atfediyoruz. Temennimiz, kardeş Kazak halkının barışı ve huzurudur. Kazakistan yönetiminin bu krizin üstesinden geleceğine yönelik inancımız tamdır. Kazakistan halkının sağduyusuna güveniyor ve olayların en kısa sürede yatışmasını temenni ediyoruz.
Olaylarda güvenlik güçleri dahil yaralanan Kazak kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz."
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Kazakistan
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