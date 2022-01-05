Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, şehit polis memuru Fethi Sekin'in şehadetinin 5'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Gösterdiği kahramanlık unutulmayacak"

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Şehit polis memuru Fethi Sekin'in şehadetinin 5. yıl dönümündeyiz. Onu rahmet ve minnetle anıyoruz. İzmir adliye binası önünde, teröristlere karşı gösterdiği kahramanlık kuşaklar boyu unutulmayacak. Şehitlerimiz, ebediyete kadar yaşayacak olan ulvi değerlerimizin simgeleridir."