Bakan Koca, şehit Fethi Sekin'i andı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesine yönelik düzenlediği saldırıda olası bir faciayı kahramanca önleyen şehit polis Fethi Sekin'i şehadetinin 5'inci yılında andı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, şehit polis memuru Fethi Sekin'in şehadetinin 5'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
"Gösterdiği kahramanlık unutulmayacak"
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Şehit polis memuru Fethi Sekin'in şehadetinin 5. yıl dönümündeyiz. Onu rahmet ve minnetle anıyoruz. İzmir adliye binası önünde, teröristlere karşı gösterdiği kahramanlık kuşaklar boyu unutulmayacak. Şehitlerimiz, ebediyete kadar yaşayacak olan ulvi değerlerimizin simgeleridir."
Şehit polis memuru FETHİ SEKİN’İN şehadetinin 5. yıl dönümündeyiz. Onu rahmet ve minnetle anıyoruz. İzmir adliye binası önünde, teröristlere karşı gösterdiği kahramanlık kuşaklar boyu unutulmayacak. Şehitlerimiz, ebediyete kadar yaşayacak olan ulvi değerlerimizin simgeleridir.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 5, 2022
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