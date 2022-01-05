Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan mesajını paylaştı.

Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihî bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin’i şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle, minnetle yâd ediyorum.



Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi hürmetle anıyorum. pic.twitter.com/INrbTUtdVp — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 5, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihi bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin'i şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle, minnetle yad ediyorum. Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi hürmetle anıyorum" açıklamasını yaptı.