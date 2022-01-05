Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Fethi Sekin'i andı
[Fotoğraf: Arşiv]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesine yönelik düzenlediği saldırıda olası bir faciayı kahramanca önleyen şehit polis Fethi Sekin'i şehadetinin 5'inci yılında andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan mesajını paylaştı.
Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihî bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin’i şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle, minnetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 5, 2022
Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi hürmetle anıyorum. pic.twitter.com/INrbTUtdVp
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihi bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin'i şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle, minnetle yad ediyorum. Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi hürmetle anıyorum" açıklamasını yaptı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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