İzmir Adliyesinde teröristlerin saldırısını engellerken şehit olan polis Fethi Sekin,

şehadetinin 5. yılında bir kez daha minnetle anılıyor.

Kahramanlığı ile gönüllerde taht kuran Fethi Sekin, 1973 yılında Elazığ'ın Baskil ilçesinde dünyaya geldi.

6 kardeşi olan Sekin'in en büyük hayaliydi polis olmaktı. Liseyi bitirdikten sonra bu hayali gerçek oldu.

1995 yılında Kilis'te göreve ilk adımı attı. 7 yıl sonra İzmir'e tayini çıktı. Fethi Sekin'in, İzmir'deki son görev yeri adliye girişindeki trafik kontrol noktasıydı. Merhameti ve yardımseverliğiyle tanındı, çok sevildi.

Fethi Sekin, görevine gönülden bağlıydı. Cesur kişiliği ile de herkese güven veriyordu.

Çalışma arkadaşları onu unutmadı

Mübaşir Rüstem Korkmaz, "Rahmetli Fethi olmamış olsaydı bugün belki 200 kişinin yası tutulacaktı. Kendi canını siper etti, 200 kişinin canını kurtardı." dedi.

Zabıt katibi Canan Gürbüz de yaptığı açıklamada "Fethi abim, abim diyorum sadece benim abim değil aslında bütün adliyenin abisiydi. O da onun o yüce gönüllülüğünü, saygınlığını gösteriyordu." şeklinde konuştu.

Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur ise, "Şehadetine erdiğinde biz toplantı halindeydik başsavcımızla. Başsavcımızın dizlerine vurduğunu hatırlıyorum, eyvah adliyemiz diye, ben de o zaman eyvah Fethi demiştim. Tam bir görev adamıydı" açıklamasında bulundu.

Evliydi, 3 çocuğu vardı. Burak Tolunay, Dila ve Nisa... Şehit Polis Fethi Sekin'in göz bebekleriydi. O, çocuklarını milletin yüreğine emanet etti.

Şehit Fethi Sekin'in cenazesi, Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde çok sevdiği annesinin yanına defnedildi.

"Evladımı özlüyorum"

Baba Mehmet Zeki Sekin, sağlığı el verdiğince çocuklara ve gençlere, oğlunun kahramanlığını anlatıyor:

"Vallahi anısını zaten Türkiye’nin kalbinde yaşıyor. Camisinde, hastanesinde, okulunda, kütüphanesinde, caddesinde, sokağında ismi yaşatılıyor.

Ben il il çok illere gittim. Gençlere, lise öğrencilerine Fethi’yi anlatıyordum. Ben Elazığ’da iken haftada üç, dört defa kabrini ziyaret ederdim. Rahatsızlandım. Özlüyorum kendisini."

İzmir Adliyesi'ne yolu düşenler ve şehidin meslektaşları her yıldönümünde

kahraman polisin heykelini çiçeklerle donatıyor.