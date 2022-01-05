Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında videokonferans yöntemiyle bugün toplanacak.

Saat 17.30'da başlayacak toplantının ardından ardından yazılı açıklama yapılacak.

Toplantının gündeminde Omicron varyantı olacak.

Ayrıca son vaka tablosu, acil kullanım onayı aşamasındaki yerli aşı TURKOVAC ve koronavirüs ilacıyla ilgili çalışmalar da değerlendirilecek.

Vaka sayısı 50 bini geçti

Tüm dünya koronavirüsün mutasyona uğramış hali Omicron varyantı ile mücadele ediyor. Pek çok ülke tedbirlere geri döndü.

Son 24 saatte 382 bin 888 COVID-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 26 bin 561 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının, toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır" sözlerini kullandı.

En son Nisan 2021'de 50 bini geçmişti

Türkiye'de 3 Ocak'ta 44 bin 869 yeni vaka tespit edilmişti. Bugün ise vakalarda 10 bine yakın bir artış gerçekleşti.

Türkiye'de vaka sayıları en son 22 Nisan 2021'de 50 bini geçmişti.