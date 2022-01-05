Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 13:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kaza tespit tutanakları e-Devlet'te
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hizmete alınan uygulamayla, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabiliyor.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarının taraflara e-Devlet üzerinden sunulmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, uygulamanın 3 Ocak 2022 tarihi itibarıyla vatandaşların hizmetine açıldığı kaydedildi.
Bu kapsamda vatandaşlar, 3 Ocak'tan itibaren maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet üzerinden ulaşabiliyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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