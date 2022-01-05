Karadeniz doğal gazının işleneceği tesisinin maketi hazırlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk kez tanıtılan doğal gaz işleme tesisi maketini inceledi.

Dünyadaki tüm doğal gaz tesisleri gibi yüksek güvenlik önlemleri ile korunacağı açıklanan tesisin, 2023 yılında tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor.

'Fatih', 'Kanuni' ve 'Yavuz' sondaj gemileri ile Karadeniz'de sürdürülen doğal gaz arama çalışmalarında, Zonguldak'ın 185 kilometre açığındaki Sakarya Gaz Sahası'nda toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi tespit edildi.

'Fatih' ve 'Kanuni' sondaj gemileriyle arama faaliyetlerine devam edilirken, doğal gazın karaya çıkarılacağı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Filyos Limanı'nda ise çalışmalara devam ediliyor.

Tesisin projesi ilk kez görüntülendi

'Yavuz' sondaj gemisinin de Karadeniz'deki doğal gaz arama çalışmalarında kullanılması için hazırlıkların sürdürüldüğü limanın hemen yanında bulunan yaklaşık 1 milyon metrekarelik alan, TPAO'ya tahsis edildi.

Bölgede yüzlerce kamyon ve personel ile doğal gazın karaya çıkarılıp, şebekeye aktarılacağı doğal gaz işleme tesisi kurulması için çalışmalar başlatıldı. Zemin etüt çalışmalarının sürdürüldüğü tesisin projesi de ilk kez görüntülendi.

Bakan Dönmez maketi inceledi

Yeni yıla Filyos Limanı'ndaki 'Yavuz' sondaj gemisinde giren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de ilk kez tanıtılan doğal gaz işleme tesisi maketini inceledi. TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, proje maketi üzerinde Bakan Dönmez'e çalışmaları anlattı.

2023 yılında hizmete alınacak

Dünyadaki tüm doğal gaz tesisleri gibi yüksek güvenlik önlemleri ile korunacağı açıklanan tesisin, 2023 yılında tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor.