Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beytepe'deki konutunun kapısında karşıladı. Erdoğan'ın Bahçeli ile görüşmesi 14.05'te başladı.

Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. İki liderin siyasetteki son gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin öğrencilik yıllarına ait kütük defterinin yer aldığı tabloyu ve üzerinde üç hilal bulunan sedef kakma kutu içindeki kitabı MHP liderine hediye etti.

Görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Görüşmenin Türkiye'nin meseleleriyle ilgili olarak hem bir istişare, hem de Cumhur İttifakı'nın birlikteliğinin tekrar teyit edilmesi anlamını taşıyor" dedi.

Erdoğan, Bahçeli’yi 4 Ağustos 2021’de de Ankara’daki konutunda ziyaret etmişti. İki liderin görüşmesi 50 dakika sürmüştü.