Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımı sosyal medya hesabından yaptı.

Bereketin, yiğitliğin, mertliğin ve medeniyetin şehri Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyorum.



Adanalı kardeşlerime en içten selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. pic.twitter.com/imoaiDZnWO — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 5, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bereketin, yiğitliğin, mertliğin ve medeniyetin şehri Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyorum. Adanalı kardeşlerime en içten selam ve muhabbetlerimi sunuyorum" dedi.