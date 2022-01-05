Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'nın işgalden kurtuluşunu kutladı
[Fotoğraf: Arşiv]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımı sosyal medya hesabından yaptı.
Bereketin, yiğitliğin, mertliğin ve medeniyetin şehri Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 5, 2022
Adanalı kardeşlerime en içten selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. pic.twitter.com/imoaiDZnWO
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bereketin, yiğitliğin, mertliğin ve medeniyetin şehri Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyorum. Adanalı kardeşlerime en içten selam ve muhabbetlerimi sunuyorum" dedi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Adana
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