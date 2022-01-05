Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen COVID-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, vaka sayısı en yüksek olan iller Kırklareli'nde 468,85, Çanakkale'de 462,01, Eskişehir'de 427,42, Tekirdağ'da 333, Edirne'de 329,11 oldu.

Büyükşehirlerde ise vaka sayıları, İstanbul'da 303, Ankara'da 129,82, İzmir'de ise 68,54 olarak gerçekleşti.

Bu sayılar bir önceki hafta (11-17 Aralık'ta) İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 olarak kayda geçmişti.

18-24 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/inkfcaciwo — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 5, 2022

Varyanta bağlı vaka artışları dikkat çekiyor

Sağlık Bakanı Koca, Omicron varyantının, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden olduğunu söyledi.

Koca, "Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır." dedi.

Vaka sayısı 55 bine yaklaştı

Sağlık Bakanlığının dün paylaştığı günlük koronavirüs vaka tablosuna göre, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 561 oldu.

Türkiye'de 3 Ocak'ta 44 bin 869 yeni vaka tespit edilmişti. Bugün ise vakalarda 10 bine yakın bir artış gerçekleşti.

Türkiye'de vaka sayıları en son 22 Nisan 2021'de 50 bini geçmişti.