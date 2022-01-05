Yapılan tüm uyarılara rağmen tedbirlere uymayanlar nedeniyle Omicron varyantı hızla yayılıyor. Vakalar son 2 haftada 2 kattan fazla arttı. Son 24 saatteki vaka sayısı ise 55 bine dayandı.

Omicron varyantına bağlı vakalarda yaşanan artış, hastanelerde PCR test yoğunluğuna neden oldu. Ankara Şehir Hastanesi’ndeki son durumu @trthaber muhabiri Deniz Aslan aktardı. pic.twitter.com/CE4mKdEhYa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 5, 2022

Hastanelerde PCR testi yoğunluğu

Omicron'un etkisi yeni yılla birlikte iyice kendini gösterdi. Son günlerde hastanelerin PCR merkezlerinde her zamankinden daha fazla bir yoğunluk var.

"Bireysel tedbirlere uyulmuyor"

Vaka artışının bireysel tedbirlere uyulmamasından kaynaklandığını söyleyen Ankara Şehir Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Bireysel tedbirlerin uygulanması anlamındaki istikrar bozuldu. İnsanlarda vakaların belli bir yatay seyir izlemesi, aşıların bulunması rehavete sebep oldu. Maske takın, maskeyi doğru takın. Dezenfektan kullanın ve sosyal hareketliliğin olduğu yerlerde sosyal mesafeye dikkat edin" açıklamasını yaptı.

"Eksik aşılarınızı tamamlayın"

Eksik aşıların bir an önce tamamlanması gerektiğini vurgulayan Oğuztürk, şunları söyledi:



"Yoğun bakıma yatan kişiler arasında aşıları hiç yapılmamış olanlar veya aşısını yaptırmış ama hatırlatma doz aşısını yaptırmamış olanlar ve bağışıklığı düşmüş olan insanlar olduğunu görüyoruz. En son yaptırdığı aşıdan üç ay ya da daha fazla zaman geçmiş olanların seçtiği aşıyı yaptırmaları gerekiyor."

"Vurdumduymazlık vakaları artırdı"

Vatandaşların vurdumduymaz tavırlar sergilediğini söyleyen kişi, "Vakaların artması insanların vurdumduymazlığından. Biz de dahiliz buna. Kurallara uymuyoruz, maske takmıyoruz. İnsanların biraz gevşekliğinden kaynaklanıyor" dedi.









