ABD San Francisco’da bir Uber sürücüsü kiraladığı arabanın ödemelerini geciktirdi.

Arabayı kiralayan şirket arabasının çalındığını bildirdi.

Polis memurları şikayet üzerine Uber sürücüsünü durdurdu. 42 yaşındaki Mısırlı göçmen Ali Bedir herhangi bir direniş göstermedi.

Polis, köpeğe komut vererek sürücünün üstüne saldı.

Köpek, yaklaşık bir dakika boyunca Bedir'in sağ koluna kenetlendi ve kolu parçaladı.

Mağdur sürücü birden fazla ameliyat geçirmek zorunda kaldı.

Davada polis hiçbir suçlamada bulunamadı

Geçen ay olayla ilgili dava açılan davada , hakkında hiçbir suçlamada bulunulmayan Bedir, ağır fiziksel ve psikolojik yaralar bırakıldığını ve olaydan bu yana kolunu ve elini tam olarak kullanamadığını söyledi.

Marshall Projesi'nden bir araştırma, ABD polis köpeklerinin her yıl binlerce insanı ısırdığını, genellikle şiddete başvurmayan,küçük suçlardan şüphelenilen veya bazı durumlarda hiç suç işlemeyen kişilerde kullanıldığını tespit etti



