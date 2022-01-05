Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ilişkin Ukrayna'sız bir karar alınmayacağını aktardı.

NATO-Ukrayna Komisyon toplantısı için 10 Ocak'ta Brüksel'e gideceğini duyuran Kuleba, toplantının daha fazla "Rusya'nın saldırgan tutumunu" engellemek için geniş kapsamlı bir diplomatik çabanın parçası olduğunu belirtti.

Rusya'nın Ukrayna sınırında son aylardaki askeri tahkimatının ardından Batı ile Moskova arasında gerginlik artmış, gerginliği azaltma çağrıları yapılmıştı.

Beyaz Saray, ABD ile Rusya arasında Ukrayna konusundaki güvenlik görüşmelerinin 10 Ocak'ta başlayacağını, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de NATO-Rusya Konseyi Toplantısı'nın 12 Ocak'ta yapılacağını bildirmişti.

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının da Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri görüşmek üzere 7 Ocak Cuma günü olağanüstü toplanacağı belirtilmişti.