ABC News'in haberine göre, sağlık yetkilileri, dokuz yolcunun yakın tarihli bir toplu Omicron vakasıyla temaslı olduğunu belirterek yolcu gemisini geri çağırdı.

Hükümetten yapılan açıklamada, 2 Ocak'ta "hiçbir yere yolculuk" ile yola çıkan Royal Caribbean'ın Spectrum of the Seas gemisinin yetkililer tarafından bugün dönmeye zorlandığı belirtildi.

Bu sabah Hong Kong'a dönen geminin yolcuları COVID-19 testi için beklerken gemide tutuldu.

Royal Caribbean'dan yapılan açıklamada, dokuz misafirin hemen izole edildiği, hepsinin testlerinin negatif çıktığı ve şirketin salgın önleme politikalarına ve yönetmeliklerine uymak için yetkililerle yakın çalıştığı ifade edildi.

Gemide bulunan konukların gemi seyahat ücretlerinin yüzde 25'ini geri ödeneceğinin belirtildiği açıklamada, mürettebatın zorunlu testlerden geçmesi gerektiği için geminin yarınki seferinin de iptal edildiği ve yolculara geri ödeme yapılacağı kaydedildi.