AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kazakistan'ın yanında olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti;

"Kazakistan’daki can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Tüm Kazakistan halkının güven içinde olması en büyük temennimizdir. Kazakistan’ın normale dönmesi en çok Türkiye’yi sevindirecektir.

Daima dost ve kardeş Kazakistan’ın yanındayız. Bugünlerin atlatılması, Kazakistan’ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir. Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahiptir."