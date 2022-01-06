Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir Şerifali İmar İskan Blokları temel atma törenine katıldı.

Türkiye'yi depreme hazırlama seferberliğinin, tüm projelerden önce geldiğini söyleyen Bakan Kurum, depremin siyaset üstü bir mesele olduğunu vurguladı.

"Deprem dönüşümünde her zaman önceliğimiz İstanbul, zira bu şehrin geleceğinin önünde deprem tehdidi duruyor. Biz bir seferberlik anlayışıyla çalışıyoruz. Enkaz alanlarında milletimize ne söz verdiysek hepsini bir bir tuttuk.

'Biz milletimizin emrindeyiz' dedik. Elazığ, Malatya, İzmir'de, Giresun, Rize, Ordu'da, Kastamonu, Bartın, Sinop'ta vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi konutlarımızı hemen hemen inşa ettik ve konutlarımızı teslim ettik."

"Fikirtepe için harekete geçtik"

Fikirtepeli vatandaşların yıllardır mağdur olduğunu söyleyen Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, kangrene dönüşmüş Fikirtepe için harekete geçtik. İnşallah Şubat ayı itibariyle 15 bin konutun tamamının ihalesini yapmak suretiyle İstanbul'un, Anadolu yakasının en büyük kentsel dönüşüm projesinin bir tanesini de Kadıköy'de Fikirtepe'de gerçekleştiriyoruz" dedi.

Gecekondu Önleme Bölgesi olan Şerifali Çiftliği'nde, 260 bin metrekarelik alanda, devasa bir kentsel dönüşüm çalışması başlatıldığını anlatan Murat Kurum, "Bu alanda 1070 sağlıksız konut yer alıyor. Alanda yaşayan vatandaşlarımızın neredeyse tamamıyla, dönüşüm noktasında uzlaştık. Onlara süreçte hiçbir şekilde mağdur etmeden taşınma yardımlarını verdik" dedi.

Konutlar 2023 yılında teslim edilecek

Kurum, Projenin TOKİ Başkanlığı tarafından 3 etaba ayrıldığını söyledi.

"İlk etapta yatırım değeri 150 milyon lira olan 513 konut ve 28 dükkânın temellerini, işte bugün atıyoruz. Diğer etaplarımızın ihalesini de şubat ayında gerçekleştireceğiz. İnşallah 2023 yılı içerisinde konutlarımızı sizlere, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

Bakan Kurum konuşmasının ardından kentsel dönüşüm projesinin temelini attı. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz ve TOKİ Başkan Yardımcısı Levent Sungur da katıldı.