Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Danıştay'dan mülakatlara ilişkin açıklama
[Fotoğraf: AA]
Danıştay'dan yapılan açıklamada, kamu kurumlarına personel alımı için yapılan mülakatlara ilişkin, 'yazılı sınav puanının üç puan altında veya üstünde puan verilebileceğine ilişkin bir Danıştay kararına rastlanmamıştır' denildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Danıştaya yazı göndererek, kamu kurum ve kuruluşlarınca personel alımına ilişkin yapılan sözlü sınavlarda yazılı sınav puanının üç puan altında veya üstünde puan verilebileceğine ilişkin Danıştay kararı bulunup bulunmadığını sordu.
'Danıştay kararına rastlanmamıştır'
Danıştay tarafından Bakanlığa gönderilen cevap yazısında, "Kayıtlarımızda yapılan detaylı inceleme ve araştırmalar neticesinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca personel alımına ilişkin yapılan sözlü sınavlarda (mülakatlarda) puanlama yapılırken, yazılı sınav puanının üç puan altında veya üç puan üstünde puan verilebileceğine ilişkin bir Danıştay kararına rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Danıştay Milli Eğitim Bakanlığı İstihdam Memur Alımı
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