Geçmişte örgüt toplantılarına katılan esnafın kapısını çaldılar. "Himmet" adı altında haraç vermeye zorladılar. Vermek istemeyenleri ise polise ihbar etmekle tehdit ettiler.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasında yeni detaylara ulaşıldı.

FETÖ maddi kaynakta zorluk yaşadı

MİT ve Ankara Emniyetinin ortak çalışması ile terör örgütünün finans yapılanması deşifre edildi.

FETÖ'nün maddi kaynak bulmakta zorlandığı belirlendi. Sözde üst yöneticilerin yardımların artırılması için çağrı yaptığı ortaya çıktı.

Yurt dışındaki FETÖ'cülerin Türkiye'deki örgüt mensuplarına yapılan yardımları "getirisi olmayan bir külfet olarak" gördükleri öğrenildi.

Tehdit yoluyla para istedi

Türkiye'deki örgüt üyelerinin yurt içinden para bulmaya zorlandığı tespit edildi.

FETÖ'nün sözde finans sorumluları geçmişte örgüt toplantılarına katılan esnaftan tehditle aylık ortalama 10 bin lira talep etti.

Örgüt üyeleri paraları park ve cami avlularında yapılan buluşmalarda aldı.

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, TRT Haber'de konuyu değerlendirdi.

FETÖ, tehditle para topluyor. Geçmişte toplantılarına katılan esnaftan para istedikleri ortaya çıktı. FETÖ üyeleri, para vermeyen esnafı “Polise ihbar ederiz” diye tehdit etti. Konuyu SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/OpPBt3wNKa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 6, 2022

FETÖ ile mücadelenin uzun bir süreç olduğunu ifade eden Miş, devletin FETÖ mücadelesinin hiçbir zaman azalmadığı tam tersine artarak devam ettiğini vurguladı. "FETÖ hala Türkiye'de faaliyet göstereye yönelik çeşitli girişimlerde bulunuyor. Bununla etkin biçinde mücadele ediliyor" diyor.

FETÖ'de çözülme hız kazandı

Örgüt içinde zorlama, şantaj ve tehditle para toplandığını söyleyen Miş, "Mali kaynaklarda zorluk yaşadıklarını görüyoruz. zun süredir FETÖ elebaşından sonra kimin lider olacağına dair farklı tartışmalar var. Çözülme var örgüt içinde. Rakamlara bakılırsa, bugüne kadar 41 binin üzerinde FETÖ'cünün ifade verdiği, yüzde 40'tan fazlasının itirafçı olduğu belirlendi" açıklamasını yaptı.

Miş, örgüt üyelerinin eskiden kendi içlerindeki usulsüzlükleri inkar ettiklerini ancak bugüne gelindiğinde haksızlıklarının çoğunu kabul ettiklerini söyledi. FETÖ'nün içindeki çözülme sürecinin artacağını düşünüyor.