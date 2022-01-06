TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin daima Kazakistan'ın yanında olduğunu vurguladı.

"Kazakistan'ın zor günleri aşacağına inanıyoruz"

Şentop, "Dost ve kardeş ülke Kazakistan'da yaşanan olayları üzüntüyle ve yakından takip ediyoruz. Kazakistan devletinin ve kardeş Kazakistan halkının aklıselimle bu zor günleri aşacağına, süratle huzur ve istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır" dedi.