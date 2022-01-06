Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 13:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'da yaşanan olayları üzüntüyle takip ettiğini belirterek, "Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır" açıklamasını yaptı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin daima Kazakistan'ın yanında olduğunu vurguladı.
"Kazakistan'ın zor günleri aşacağına inanıyoruz"
Şentop, "Dost ve kardeş ülke Kazakistan'da yaşanan olayları üzüntüyle ve yakından takip ediyoruz. Kazakistan devletinin ve kardeş Kazakistan halkının aklıselimle bu zor günleri aşacağına, süratle huzur ve istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır" dedi.
Dost ve kardeş ülke Kazakistan'da yaşanan olayları üzüntüyle ve yakından takip ediyoruz. Kazakistan devletinin ve kardeş Kazakistan halkının akl-ı selimle bu zor günleri aşacağına, sür'atle huzur ve istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 6, 2022
Etiketler: Kazakistan Mustafa Şentop TBMM
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