Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 13:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca'dan kalabalık ortam ve ziyaret uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Omicron varyantının hızını keselim" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Omicron varyantına karşı tedbir çağrısı yaptı.
"Omicron varyantının hızını keselim"
Bakan Koca, "Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim" dedi.
Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 6, 2022
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Omicron Sağlık Bakanlığı
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