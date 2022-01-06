Kurum kültürü ve çalışan deneyimi konusunda bağımsız ve küresel bir otorite olan Great Place to Work Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen analizler sonucu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü (BTGM), Harika İş Yeri Sertifikası'na sahip ilk kamu kurumu oldu.

Çalışan deneyimine yaptığı yatırım ve insan kaynakları alanındaki öncü uygulamalarla dikkat çeken BTGM, çalışanlarını merkeze aldığı aksiyonlarla çalışan bağlılığını ve memnuniyetini sağladığını bu sertifikayla tescilledi.

"Amacımız kurumumuzu Türkiye’deki en iyi bilgi teknolojileri kurumu yapmak"

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın, hem çalışanlarına hem de hizmet sundukları Bakanlık birimlerine mutlu ve iyi hissettiren deneyimler yaşatmayı amaçladıklarını söyledi:

"BTGM olarak ortak amacımız, kurumumuzu Türkiye’deki en iyi bilgi teknolojileri kurumu/şirketi yapmaktır. Bu amaçla çalışan memnuniyetini en önemli stratejik önceliklerimizden biri olarak belirledik ve bu doğrultuda önemli yatırımlar yapıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın mutluluğuna, geleceğine ve kariyer gelişimlerine yatırım yaparak, deneyimlerini iyileştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor."

"Bir kurumun en büyük varlığı çalışanlarıdır"

Great Place to Work Sertifikası'nı yüksek bir memnuniyet skoruyla aldıklarını belirten Taşkın, sonucun büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı olduğuna işaret etti:

"Bir kurumun en büyük varlığı çalışanlarıdır. Çalışanlarımızı merkeze aldık, onlara dokunduk, onları dinledik, düşüncelerine önem verdik ve değerli hissettirdik, bu sayede çok güzel bir yıl geçirdik. Çalışanımızın mutluluğunu iyileştirmeye emin adımlarla devam edeceğiz, her çalışanımız sabah işe mutlu gelecek, akşam da evine mutlu ve huzurlu gidecek, bunu her daim sağlayacağız."

"Diğer kamu kuruluşları için ilham veren bir adım olacak"

Great Place to Work Türkiye Kurucusu ve Genel Müdürü Eyüp Toprak da 30 yıldan fazla süredir tüm dünyada farklı sektör ve büyüklükteki organizasyonlara çalışan deneyimlerini keşfetmeleri ve iyileştirmeleri için güçlü analiz metodolojileriyle destek olmaya devam ettiklerini belirtti.

Toprak, Great Place to Work Enstitüsü olarak harika bir iş yerinin temelinde güven kültürünün ve herkes için harika bir iş deneyimi vizyonunun yattığına dikkati çekti:

"Çalışanları için harika bir iş yeri deneyimi inşa etmek üzere önemli ve vizyoner çalışmalar sergileyerek bu değerli unvanı almaya hak kazanan Türkiye'deki ilk kamu kuruluşu niteliğindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı BTGM'yi ve bu vizyonun hayata geçirilmesinde önemli bir liderlik gerçekleştiren Cebrail Taşkın'ı kutluyorum. BTGM'nin bu değerli başarısının ve öncülüğünün ülkemizdeki diğer kamu kuruluşları için ilham veren bir adım olacağına eminim."

Kültürel dönüşümü getirdi

BTGM'de her hafta çalışanlar arasından seçilen farklı uzmanların konuşmacı olduğu ve tüm Türkiye’deki bakanlık çalışanlarına canlı yayınlanan "Teknoloji Kürsüsü", herhangi bir sosyal alanda konu uzmanlığı olan BTGM çalışanlarının gönüllü konuşmacı olduğu "Salı Sohbetleri”, tüm çalışanların rahatça genel müdür ile konuşabilecekleri "19.00 Sonrası Açık Kapı" politikası, kurum personeli ve iş birimleri ile yapılan memnuniyet anketleri kurum içi iletişime ve gelişime katkı sağlıyor.

Ayrıca, 3 ayda bir yayımlanan "BTGM Bülten" dergisi, kurum kültürünün geliştirilmesi amacıyla çalışanlar ile yönetim kademeleri arasında elçi vazifesi gören "Dönüşüm Liderleri Programı", teknoloji odaklı yenilikçi projeleri başlatacak ve teknoloji alanında yaratıcı fikirleri destekleyecek "BTGM Garaj" oluşumu, çalışanların fikirlerini iletebilecekleri "Fikir Kutusu", hafta sonu tüm ekip ve aileleriyle yapılan birçok sosyal etkinlikle kültürel dönüşüme katkı veriyor.

100 milyondan fazla çalışanın fikirleriyle şekilleniyor

Great Place to Work, merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan iş yeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda uzman, küresel bir otorite konumunda bulunuyor.

1992 yılından bu yana dünya çapında 60'dan fazla ülkede 100 milyondan fazla çalışanın dahil olduğu Trust Index anketinden elde ettiği analizleri "Harika Bir İş Yeri" deneyimini neyin oluşturduğunu tanımlamak için uyguluyor.

Great Place to Work Enstitüsü, 30 yılı aşkın süredir dünya çapındaki en iyi işverenleri belirleyerek sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyor. Enstitünün analizleri, kurum kültürü ve çalışan deneyimi alanında dünyada gerçekleştirilen, en çok tercih edilen ve en geniş çaplı araştırma olma özelliğini taşıyor.