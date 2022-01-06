Çankaya Köşkü'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

Yemeğe, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Celal Mümtaz Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmenin ardından Kahramankazan'daki TUSAŞ Tesisleri'nde Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni'ne katılacak.