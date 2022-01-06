Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan R.K, İ.B, İ.A.K, B.Ö, B.K, L.N'yi yakaladı.
Şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi.
Etiketler: FETÖ Sınır Güvenliği
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