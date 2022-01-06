Türk Devletleri Teşkilatı, Kazakistan'da yaşanan son olaylara ilişkin açıklama yaptı:

"Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri olarak, Kazakistan’daki son olaylar ışığında; Kazakistan’da barış ve istikrara verdiğimiz önemi vurguluyor ve Üye Ülkemiz Kazakistan’la güçlü dayanışmamızı ifade ediyoruz."

"Destek vermeye hazırız"

Teşkilat'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kardeş Kazak halkının sağduyusuna ve normale dönüş konusundaki arzusuna güveniyoruz. Kazak yetkililerin barışçıl bir şekilde gerginliğin giderilmesi, düzen ve sükunetin yeniden tesis edilmesi kapasitesine sahip olduğuna inanıyoruz.

Kazakistan Hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. Olaylarda hayatını kaybedenler için taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Kazakistan'da yaşananlar

Kazakistan’da yapılan zamlar sonrası 4 gündür süren protestolar üzerine ülke genelinde olağanüstü hal edildi ve hükümet istifa etti.

Almatı'da yerel kanalların binaları ateşe verildi, marketler yağmalandı. Almatı Valilik binası ve Savcılık Binası yakıldı. Protestocular, Almatı Havalimanı'nı da ele geçirdi. Ancak özel operasyonla, havalimanı protestocuların elinden geri alındı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, olayların organize komplo girişimi olduğunu ifade ederek, "sert karşılık verilecek" açıklamasını yaptı.

Türkiye, gelişmeleri yakından takip ediyor

Dışişleri Bakanlığı, olayların en kısa sürede yatışması temennisinde bulundu.

Açıklamada "Kazakistan yönetiminin bu krizin üstesinden geleceğine yönelik inancımız tamdır" denildi.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü asker gönderdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı, üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden yardım istedi.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkede tansiyonun yükselmesinin ardından Kazakistan'a asker gönderdi.