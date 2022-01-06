Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün (KGAÖ) Genel Sekreterlikten yapılan açıklamada, dün KGAÖ'nün Kazakistan'a asker gönderme yönünde karar aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, "KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyinin 6 Ocak'ta aldığı karar doğrultusunda, durumun istikrara kavuşturulması ve normalleştirilmesi amacıyla KGAÖ'nün barış gücü Kazakistan'a gönderildi" ifadesine yer verildi.

Bu güçlerin Rusya, Belarus, Ermenistan, Tacikistan ve Kırgızistan askeri birliklerinden oluştuğu belirtilen açıklamada, "KGAÖ'nün barış güçleri arasında Rusya Hava İndirme Kuvvetlerinin askeri birimleri bulunuyor" denildi.

Açıklamada, söz konusu güçlerin Rus Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla gönderildiği kaydedildi.

Tokayev, yardım talebinde bulunmuştu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları KGAÖ ülke liderlerinden yardım talebinde bulunmuştu.

KGAÖ, 2002'de Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülkeleri Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kuruldu.

Kazakistan'daki durum

Kazakistan’da yapılan zamlar sonrası 4 gündür süren protestolar üzerine ülke genelinde olağanüstü hal edildi, hükümet istifa etti.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Kazakistan'a asker göndereceğini açıkladı.