Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın, her yıl sonunda İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından verilen "Yeni Yıl Onur" listesi kapsamında 31 Aralık'ta şövalyelik unvanına layık görüldüğünün açıklanmasının hemen ardından unvanın iptali için "change.org" sitesinde imza kampanyası başlatıldı.

Kampanyaya kısa sürede destek veren yüzbinlerce kişi, Kraliçe Elizabeth'ten, Blair'e verdiği unvanı geri almasını istiyor.

İngiltere'de 1997-2007'de başbakanlık yapan Blair'ın, sayısız masum ve sivilin hayatından ve askerlerin ölümünden "bizzat sorumlu" olduğunu savunan sivil toplum aktivistleri ve insan hakları savunucuları, Blair'ın savaş suçlarından sorumlu tutulması gerektiği görüşünü paylaşıyor.

"Savaş suçu işleyen onurlandırılıyor"

İnsan hakları aktivisti Gurcharan Singh, Blair'e şövalyelik unvanı verilmesiyle Orta Doğu'da soykırım yapan bir savaş suçlusunun insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle onurlandırıldığı değerlendirmesinde bulundu.

Singh, "Bu ülkede soykırım ve savaş suçu işleyen suçluların onurlandırıldığı bir sistemimiz var ve bunu değiştirmemiz gerekiyor" dedi.

Blair, Irak'ın kitle imha silahları konusunda İngiliz parlamentosunu yanlış yönlendirmişti

Eski İngiltere Başbakanı Blair, Irak'ın 2003'te ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından işgaline verdiği destek nedeniyle eleştiriliyor.

2016'da açıklanan Chilcot Raporu, Blair'ın dönemin ABD Başkanı George W. Bush'a, İngiliz parlamentosunun onayını almadan önce özel görüşmelerde destek güvencesi verdiğini ortaya koymuştu.

Irak'ın kitle imha silahlarıyla ilgili de İngiliz parlamentosunu yanlış yönlendirdiği ortaya çıkan Blair, ülkesini Irak'ın işgaline 30 bin asker göndererek ortak etmişti.

20 Mart 2003'te başlayan ve 179 İngiliz askerinin hayatını kaybettiği Irak'ın işgalinde, 200 binden fazla Iraklının öldüğü tahmin ediliyor.