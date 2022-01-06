Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 11:01Son Güncelleme: Kaynak: Russian Today
İtalya'da 50 yaş üzeri için aşı zorunluluğu geliyor
[Fotoğraf: AP]
İtalya, 50 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşların COVID-19'a karşı aşılanmasını veya potansiyel olarak aylık cezalarla karşı karşıya kalmasını zorunlu kılacak önlemleri hayata geçiriyor.
İtalya hükümeti, 50 yaş ve üstü herkesin COVID-19'a karşı aşılanmasını gerektiren bir kararname yayınladı.
Yalnızca virüsten yeni kurtulanlar veya tıbbi nedenlerle aşı yapamayanlar muaf tutulacak.
Bakanlar Kurulu, COVID-19'un Omicron varyantının ortasında hastaneler üzerindeki baskıyı azaltmak için alınan yeni önlem paketini oy birliğiyle onayladı.
Karar, 15 Şubat itibaren geçerli olup, en az 15 Haziran'a kadar devam edecek.
İtalya medyasında yer alan haberlere göre aşı olmayı reddeden yaş grubundakiler aylık 100 euro ceza ödeyecek.
Etiketler: İtalya Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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