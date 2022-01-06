Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, 800 binden fazla aracını geri çağırdı.

Şirket, SUV GLE, GLS, GLC ve G-Serisi'nin yanı sıra C, E ve S-sınıfı dizel model serilerini geri çağırıyor.

Teknik aksaklık "yangın"a neden olabilir

Ocak 2017 ile Ekim 2021 arasında üretilen bu modellerin soğutma sistemlerindeki pompada yaşanan sorun önemli ve riskli olarak tanımlandı.

Şirket, söz konusu teknik aksaklığın yangın riski oluşturduğunu belirtti.

240 bini Almanya'da

Sürücülerin araçlarını kullanmamaları ve en yakın Mercedes bayisine gitmeleri istendi.

Çağrılan 800 binden fazla aracın yaklaşık 240 bini Almanya'da bulunuyor.