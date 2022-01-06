Daily Record gazetesi, takipçilerine sosyal medya sitesi Facebook üzerinden koronavirüsle ilgili bir soru sordu.

Gazete yayınladığı postta, “Avustralyalılar, pozitif test edilirlerse veya pozitif olduklarından şüphelenilirse 14 gün boyunca koronavirüs toplama kamplarında tutuluyorlar. Onların liderliğini takip etmeli miyiz?" dedi.

Ancak “şüpheli” gözaltıların nasıl önlenebileceği, örneğin burnunu çektiği tespit edilenlerin veya COVID-19'a karşı aşı olmayı reddeden vatandaşların kilit altına alınması anlamına gelip gelmeyeceğini söylemedi.

Geçen ay aynı gazete, İngiltere'de yaşayanların yüzde 35'inin aşısızların "pandemi geçene kadar" karantinaya alınması gerektiğine inandığını söylemişti.

Anketin aşılanmamış İskoçlara yönelik “daha ​​sert önlemler” için güçlü bir halk desteği gösterdiği öne sürüldü.

İskoçya, Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle COVID-19 kısıtlamalarını sıkılaştırdı.

Daily Record'un geçtiğimiz gün bildirdiğine göre, İskoçya'da yoğun bakım ünitelerinde hastaneye kaldırılan 42 COVID-19 hastası bulunuyor.