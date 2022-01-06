Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanı, İsrailli mevkidaşıyla Ukrayna ve İran'ı görüştü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan tutumu" ve İran'la ilgili konuları ele aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken ve Lapid, telefonda görüştü. İki bakan, bölgesel ve küresel sorunları konuştu.
Görüşmede, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik agresifleşen tutumu, İran'ın bölge için teşkil ettiği sorunun" masaya yatırıldığı kaydedilen açıklamada, Blinken'ın, "ABD yönetiminin İsrail'in güvenliğine sıkı bağlılığını vurguladığı" aktarıldı.
Etiketler: ABD Dışişleri Bakanlığı İran İsrail Ukrayna
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