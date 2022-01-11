Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Selakovic'in görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.