Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü
[Fotoğraf: Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Selakovic'in görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı Sırbistan
Son Haberler
- 14:32
- 14:25
- 14:21
- 14:17
- 14:20
Sıradaki Haber
FETÖ karargahı Pinhan Restoran davasında mütalaa verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz