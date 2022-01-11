İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, çok sayıda tutuksuz sanık ve avukatları ile kayyum atanan şirketlerin avukatları katıldı.

Mütalaada, 12 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak", 5 sanığın ise "örgüte üye olmamakla birlikte yardım" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanıklardan 3'ünün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması ancak bu sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında indirim uygulanması talep edilen mütalaada, 7 sanığın ise beraatleri talep edildi.

Mütalaada firari 12 sanık hakkındaki yakalama emirlerinin devamına ve bu sanıklar hakkındaki dava dosyanın ayrılmasına karar verilmesi istendi.

Tanıkların ifadelerinin ardından söz verilen sanıklar ve avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamak için süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya ve tanık ifadelerine karşı savunmalarını sunmaları için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.