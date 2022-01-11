Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden milli sporcumuz Ahmet Çalık'a, Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailesine ve spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum."