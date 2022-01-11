Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 12:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay'dan Ahmet Çalık için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık için taziye mesajı yayımladı.
Oktay, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden milli sporcumuz Ahmet Çalık'a, Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailesine ve spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum."
Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden milli sporcumuz Ahmet Çalık'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve spor camiamıza sabır ve baş sağlığı diliyorum. pic.twitter.com/wxaaSREXs0— Fuat Oktay (@fuatoktay) January 11, 2022
Etiketler: Fuat Oktay
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