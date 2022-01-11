Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi.

Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Ankara doğumlu olan ve Gençlerbirliği alt yapısında yetişen Ahmet Çalık, bugüne kadar Gençlerbirliği ve Galatasaray'da forma giydi.

Ardından 5 Ekim 2020 tarihinde de Konyaspor'a transfer oldu. Ahmet Çalık, 26 Aralık 2021 tarihinde de yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesini 3 yıllığına daha uzatmıştı.

Konyaspor'da Ahmet Çalık üzüntüsü

İttifak Holding Konyaspor da deneyimli savunma oyuncusunun vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.

"Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun."

Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/pmzD3SZhV6 — İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) January 11, 2022

Yeşil-beyazlı ekiple 3 yıl daha sözleşmesini uzatan başarılı futbolcunun, pazar günü oynanan Demir Grup Sivasspor maçının ardından dün yapılan antrenmana katıldığı ve bugün ise izinli olduğu öğrenildi.

Yöneticiler ve teknik direktör İlhan Palut kulübe geldi

Acı haberin ardından Konyaspor yöneticileri ve teknik direktör İlhan Palut kulüp binasına geldi.

Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen ve teknik heyet de kazanın olduğu bölgeye gitti.

Yeşil-beyazlı ekibin ise pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor maçının ardından dün antrenman yaptığı ve bugün futbolcuların izinli olduğu öğrenildi.