Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Çalık için taziye mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Konyaspor'da oynayan milli futbolcumuz Ahmet Çalık'ın Ankara-Niğde kara yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Milli takımımızda da görev yapan merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, Konyaspor ve tüm futbol camiasına başsağlığı dilerim."
Milli futbolcumuz Ahmet Çalık'ın elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) January 11, 2022
Başta ailesi ve Konyaspor camiası olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/7u9hjFZ3Z4
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