Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu 28 yaşındaki Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Çalık'ın vefatının ardından futbol kulüpleri ve spor camiası başsağlığı mesajları yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu

"A Milli Takımımızda da forma giyen, İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."

Türkiye Basketbol Federasyonu

"İttifak Holding Konyaspor’un Milli futbolcusu Ahmet Çalık’ın trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Beşiktaş

"Konyaspor’un futbolcusu Ahmet Çalık’ın trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz."

Trabzonspor

"İttifak Holding Konyaspor’un milli oyuncusu Ahmet Çalık’ın elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genç yaşta aramızdan ayrılan Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; ailesine, Konyaspor ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."

Galatasaray

"Eski futbolcumuz Ahmet Çalık'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz."

Fenerbahçe

"Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz."

Gaziantep Futbol Kulübü

"Konyaspor ve Milli Takımımızın futbolcusu Ahmet Çalık’ın geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Konyaspor camiasına başsağlığı diliyoruz."

Demir Grup Sivasspor

"İttifak Holding Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çalık'a yüce Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Konya şehrine ve Konyaspor camiasina başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Aytemiz Alanyaspor

"İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz."

Kasımpaşa

"İttifak Holding Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Konyaspor ve Türk futbol camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Gençlerbirliği

"Altyapımızda yetişen ve genç yaşta takımımızda kaptanlık görevini üstlenen, Konyaspor'da forma giyen eski futbolcumuz Ahmet Yılmaz Çalık'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhum futbolcumuza Allah'tan rahmet kederli ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk futbol ailesine başsağlığı diliyoruz."

Göztepe

"İH Konyaspor’un futbolcusu Ahmet Çalık’ın trafik kazası sonucu vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve İH Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz."

Medipol Başakşehir

"İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çalık’a Yüce Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz."

Adana Demirspor

"Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesine, sevenlerine ve Konyaspor camiasına baş sağlığı dileriz."

Atakaş Hatayspor

"Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhum Ahmet Çalık'a yüce Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Konyaspor camiasına başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun."

Yukatel Kayserispor

"İttifak Holding Konyaspor futbolcularından Ahmet Çalık’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çalık’a Allah’tan rahmet başta ailesi olmak üzere Konyaspor ve futbol camiasına başsağlığı dileriz."

GZT Giresunspor

"Bugün sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden İ.H. Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve İ.H. Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz."

Fraport TAV Antalyaspor

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN! İH. Konyaspor’un futbolcusu Ahmet Çalık’ın trafik kazası sonucu vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, İH. Konyaspor camiası ve Türk futboluna başsağlığı dileriz."

Altay

"Milli Takım ve İ. H. Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."

Çaykur Rizespor

"Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesine,sevenlerine ve Konyaspor camiasına başsağlığı diliyoruz."

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

"Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ın geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Konyaspor camiasına başsağlığı diliyoruz."

VavaCars Fatih Karagümrük

"Konyasporlu Milli futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatını çok derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere Konyaspor’a ve Türk futboluna başsağlığı dileriz."