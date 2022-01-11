Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Futbolda ara transfer dönemi başlayacak
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak Çarşamba günü başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre yarın başlayacak ara transfer dönemi 8 Şubat Salı günü tamamlanacak.
2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
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