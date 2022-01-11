COVID-19 vakaları yüzünden kadrosunda en az 8 oyuncu bulunduramayan ALBA Berlin'in, 21. hafta maçı için yaptığı erteleme talebi kabul edildi.

Fenerbahçe Beko'nun, ligin 20. haftasında Yunanistan ekibi Olympiakos ile yapacağı karşılaşma ise oynanacak.

Öte yandan, Olympiakos ile Zenit arasında 13 Ocak Perşembe günü oynanması planlanan 21. hafta karşılaşması da Rus temsilcisindeki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Ligde 19. hafta müsabakalarının tamamı, takımlardaki COVID-19 vakaları sebebiyle oynanamamıştı. Son gelişmelerin ardından 20. haftada beş, 21. haftada ise iki maça erteleme kararı çıktı.