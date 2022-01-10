Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 23:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Abdulkadir Parmak Kayseri'ye geldi
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı Abdulkadir Parmak kente geldi.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, Kayseri Havalimanı'nda kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.
Parmak, havalimanı çıkışında taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
Etiketler: Kayserispor
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