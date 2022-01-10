Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla buluştu.

Soruları cevaplayan Koç, teknik direktör arayışlarına değindi.

"1-2 hafta daha sürebilir"

Koronavirüs testinin negatife döndüğünü hatırlatan Koç, "Bu durum görüşmeleri sekteye uğrattı. Nihayet görüşmeler için birkaç ülkeye seyahatim başlayacak. Teknik direktörü belirlememiz 1-2 hafta daha sürebilir" dedi.

Kimsenin sorgulayamayacağı bir hoca planınız var ise bu düğmeye basıp ertesi gün gerçekleşmiyor diyen Ali Koç; "Görüştüğümüz bir hoca var ki maddiyattan önce sistem ve projeyi konuşmak istiyor” sözlerini kullandı.

Bazı kalibredeki isimlerin sezon ortasında gelmek istemediğini dile getiren Başkan Koç, "Haziranda çalışacak hocanın bu döneme de rehberlik etmesi gerekiyor. En uygun model şu an kafamızdaki isimlerinden biriyle anlaşıp, hazirana kadar takımı hazırlaması" dedi.

"Yılmaz Hocayı çok severim"

Basında yer alan Yılmaz Vural iddialarına da değinen Ali Koç, "Yılmaz Hocayı çok severim, çok iyi bir Fenerbahçelidir" şeklinde konuştu.

Sezonu en iyi yerde bitirmeyi hedeflediklerini söyleyen Koç, "Avrupa'da en az bir tur atlamak ve kupaya odaklanmak istiyoruz" dedi.