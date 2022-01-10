Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 21:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Premier Lig'de 1 haftada 72 koronavirüs vakası
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
İngiltere Premier Lig'inde son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs testlerinde 72 kişinin sonucu pozitif çıktı.
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 3-9 Ocak tarihlerinde uygulanan 12 bin 973 test sonucunda 72 pozitif vaka saptandı.
27 Aralık'ta 103 kişiyle rekorun yaşandığı ligde, üst üste ikinci hafta vaka sayısında düşüş yaşandı.
Etiketler: İngiltere Koronavirüs Premier Lig
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