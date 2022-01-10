Trabzonspor, Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Union Berlin forması giyen 22 yaşındaki Polanyalı oyuncu Tymoteusz Puchacz'ı Trabzon getirdi.

Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçak ile dün saat 20.00 sıralarında Trabzon Havaalanı'na gelen oyuncuyu, az sayıda bordo-mavili taraftarlar karşıladı.

Transfer görüşmeleri başladı

Trabzonspor Kulübü, dün kente getirdiği Polonyalı oyuncu Tymoteusz Puchacz'ın kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in profesyonel futbolcusu Tymoteusz Puchacz'ın kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.