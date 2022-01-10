Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 12 Ocak Çarşamba günü Nef Stadı'nda gerçekleştirileceği duyurulan ocak ayı divan kurulu toplantısının, artan COVID-19 vakaları ve çok hızlı yayılan varyantları gerekçesiyle 29 Ocak Cumartesi gününe ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, saat 13.30'da başlayacak ocak ayı divan kurulu toplantısının çevrim içi yapılacağı ifade edildi.