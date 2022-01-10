Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 12:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da divan kurulu toplantısı ertelendi
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray, 12 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanan ocak ayı divan kurulu toplantısının artan koronavirüs vakaları nedeniyle 29 Ocak'a ertelendiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 12 Ocak Çarşamba günü Nef Stadı'nda gerçekleştirileceği duyurulan ocak ayı divan kurulu toplantısının, artan COVID-19 vakaları ve çok hızlı yayılan varyantları gerekçesiyle 29 Ocak Cumartesi gününe ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, saat 13.30'da başlayacak ocak ayı divan kurulu toplantısının çevrim içi yapılacağı ifade edildi.
Etiketler: Galatasaray Koronavirüs
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