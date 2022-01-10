Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye, kariyerinde ilk kez bir Spor Toto Süper Lig maçına çıkan ve siyah-beyazlı formayla ilk 11'de sahaya çıkan Emirhan İlkhan damga vurdu.

2004 doğumlu futbolcu, mücadelenin 60. dakikasında Güven Yalçın'ın çevirdiği topta şık bir vuruş yaparak takımının ikinci golünü kaydetti.

Opta verilerine göre Emirhan (17 yaş 222 gün), Batuhan Karadeniz'den sonra (17 yaş 165 gün) Beşiktaş formasıyla Spor Toto Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu oldu.