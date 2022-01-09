Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadelede kazanan çıkmadı. Siyah-beyazlılar, Michy Batshuayi ve Emirhan İlkhan'ın golleriyle iki kez öne geçtiği Rize deplasmanında duran toptan yediği iki gole engel olamayınca bir puana razı oldu.

Beşiktaş'ın 17 yaşındaki futbolcusu Emirhan İlkhan ilk kez Beşiktaş forması ile çıktığı Süper Lig maçında gol sevinci yaşadı.

Mücadelenin 86. dakikasında Çaykur Rizespor'da Gökhan Gönül, Beşiktaş'ta ise Montero ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla, Beşiktaş ligde puanını 29'a, Çaykur Rizespor ise 18'e yükseltti.

Maçın öyküsü

Çaykur Rizespor karşılaşmaya; Gökhan Akkan, Cemali, Holmen, Selim, Gökhan Gönül, Baiano, Djokovic, Umar, Boyd, Boldrin, Pohjanpalo 11'iyle çıktı.

Beşiktaş ise maça; Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Umut, Josef, Necip, Emirhan İlkhan, Güven, Batshuayi 11'iyle başladı.

24. dakikada video yardımcı hakemden gelen uyarıyla monitörün başına geçen Alper Ulusoy, elle oynama gerekçesiyle siyah-beyazlılar lehine penaltıya hükmetti. Penaltıda topun başına geçen Michy Batshuayi, takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

55. dakikada Domagoj Vida, sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Hırvat futbolcu, 21. haftada oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor, 56. dakikada Joel Pohjanpalo'nun golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Rize ekibinin gol sevinci kısa sürdü. Beşiktaş, 60. dakikada genç yıldızı Emirhan İlkhan'ın golüyle yeniden öne geçti: 1-2.

Domagoj Vida, sakatlığı nedeniyle 63. dakikada yerini Serdar Saatçı'ya bıraktı.

Çaykur Rizespor, 68'de Joel Pohjanpalo'nun attığı golle yeniden skora denge getirdi: 2-2.

86. dakikada Rizespor'da Gökhan Gönül, Beşiktaş'ta ise Montero ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Önder Karaveli ve 12 futbolcu Rize'de yer almadı

Siyah-beyazlı ekip eksikler nedeniyle 20. hafta mücadelesine sıkıntılı çıktı. Koronavirüs testleri pozitif çıkan teknik sorumlu Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe sahaya çıkamadı. Beşiktaş'ta takımın başında, futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta vardı.

Siyah-beyazlılar, koronavirüs ve sakatlık nedeniyle 12 oyuncusundan Çaykur Rizespor maçında yararlanamadı.

Pjanic, N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Alex Teixeira, Atiba ve Mert Günok maç kafilesinde yer almadı. Kovid-19 testi pozitif olan Ghezzal, sarı kart cezasını bu karşılaşmada çekti. Sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren Salih Uçan da maç kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda çıktığı 10 deplasman maçından sadece birini kazanabildi. Dış sahadaki 4 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlılar, rakiplerine 5 kez mağlup olarak 7 puan topladı.