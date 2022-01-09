Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Altay'ı 1-0 mağlup etti.

Yukatel Kayserispor, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli aşı TURKOVAC'ı formasına taşıdı.

Sarı kırmızılılar, müsabakaya göğüs reklamının üzerinde TURKOVAC yazan forma ile çıktı. Formanın kollarında ise 'aşını ol' yazısı yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Konu ile ilgili açıklama yapan Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, "Pandeminin 2 yıllık sürecinde hemen hepimiz bir akrabamızı, dostumuz, arkadaşımızı kaybettik. Aşı şüphesiz daha fazla acıları önledi. Bu aşamada ülkemiz için, insanlık için çok önemli olan yerli aşının Kayserimizden Erciyes Üniversitesi'nden çıkmasının gururunu yaşıyoruz. Altay maçına TURKOVAC göğüs, sırt, şort bandı ve 'aşını ol' kol bandı ile çıkarak Yukatel Kayserispor olarak bu gururu yaşayacağız. Lütfen kendimiz için sevdiklerimiz için aşıyı ihmal etmeyin" dedi.

Bakan Koca sosyal medyadan teşekkür etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yukatel Kayserispor'a teşekkür etti.

Koca, paylaşımında, "Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen aşımızın bu kez futbol üzerinden gündeme getirilmesine teşekkür ediyoruz" sözlerine yer verdi.

Yukatel Kayserispor, Altayspor’la kendi sahasında yaptığı maça yerli aşımız Turkovac’ı formasına taşıyarak çıktı. Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen aşımızın bu kez futbol üzerinden gündeme getirilmesine teşekkür ediyoruz. https://t.co/5pZRQuBpZV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 9, 2022

"Kendi Aşımız Kendi Gücümüz TURKOVAC"

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşılaşmasında da futbolcular "Kendi Aşımız Kendi Gücümüz TURKOVAC" yazılı pankarta sahaya çıktı.

Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta maçında Eyüpspor ile Gençlerbirliği karşılaştı. Futbolcular sahaya "Kendi Aşımız Kendi Gücümüz TURKOVAC" pankartıyla çıktı.