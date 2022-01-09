Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü anısına "Yüzümüzde Kurtuluşun Işığıyla Koşuyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen 12. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu’na 1680 kişi katıldı.

Kentin tarihi dokusuna dikkat çekilen koşu, Fuzuli Caddesi’nde başlayıp Merkez Park’ta sona erdi. Başlangıç noktası Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi olan koşunun startını Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Cintımar ve bürokratlar yaptı.

Başkan Zeydan Karalar, 12. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu’nun koşulduğunu ve Adana’nın gurur günlerinden birini yaşadıklarını ifade etti. Adana Valisi Süleyman Elban ise havanın koşu için çok güzel olduğunu söyleyerek yarışmacılara başarılar diledi.

[Fotoğraf: İHA]

Taşköprü üzerinde koştular

Tarihi Büyük Saat Kulesi, dünyanın kullanılmakta olan en eski köprüsü Taşköprü üzerinden ve Merkez Cami’nin bulunduğu caddeden koşan sporcular, dron ile de görüntülendi.

Koşucular kentin tarihi ve turistik yerlerinde koşarken renkli görüntüler ortaya çıktı. Kimi tekerlekli sandalye, kimi köpeğiyle koştu.

Kenyalı atletler birinci oldu

Organizasyonda erkeklerde Kenya'dan Emmanuel Bor 1 saat 1 dakika 39 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Yarışı, Etiyopya'dan Getaye Fisseha Gelaw 1 saat 1 dakika 56 saniyeyle ikinci, Kenya'dan Benard Cheruiyot Sang da 1 saat 4 dakika 58 saniyeyle üçüncü sırada bitirdi.

Kadınlarda ise Kenya'dan Daisy Jeptoo Kimeli 1 saat 13 dakika 42 saniyelik derecesiyle birinci, Burcu Subatan 1 saat 13 dakika 58 saniyeyle ikinci, Büşra Nur Koku da 1 saat 15 dakika 23 saniyeyle üçüncü oldu.

Kutlamalar kapsamında ayrıca 10 kilometre koşu, halk koşusu ve çocuk koşusu yapıldı.

Koşunun ardından dereceye giren sporculara, düzenlenen törenle ödülleri verildi.