Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil markete daldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, marketin camını kırarak içeri daldı.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, geri manevra yapan otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Otomobil, arkada bulunan bir marketin cam duvarlarını kırarak içeriye girdi.
Kazayı yapan otomobil olay yerinden çekilirken, marketin kırılan camları da değiştirildi.
Etiketler: İstanbul Trafik Trafik Kazası
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